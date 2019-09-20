СМИ: более 100 тыс. британцев вышли на акции в защиту климата

ЛОНДОН, 20 сентября. /ТАСС/. Десятки тысяч человек, среди которых было множество школьников и студентов, приняли участие в манифестациях по поводу изменения климата, прошедших в пятницу в городах Соединенного Королевства. Такую оценку приводит телерадиовещательная корпорация Би-би-си, по информации которой, лишь в Лондоне на улицы вышли около 100 тыс. активистов, озабоченных темой повышения уровня мирового океана и средней глобальной температуры, таяния ледников и уменьшения биоразнообразия.

По информации Би-би-си, около 20 тыс. человек приняли участие в акциях в рамках так называемой глобальной климатической забастовки в Эдинбурге, около 10 тыс. - в Брайтоне, от 3 до 4 тыс. - в Белфасте, около 3 тыс. - в Бирмингеме, а также в других городах. Вместе с тем агентство Press Association называет еще более впечатляющие цифры. По информации агентства, число демонстрантов в Великобритании в пятницу достигло сотен тысяч человек.

Акции, несмотря на их массовость, прошли спокойно. Информация о задержаниях поступила лишь от столичной полиции Лондона. По данным Скотленд-Ярда, всего за день в британской полиции за нарушения правил проведения манифестаций были задержаны семь человек.

Демонстрации в Великобритании состоялись в рамках глобальной климатической забастовки, объявленной на период с 20 по 27 сентября 16-летней шведской активисткой Гретой Тунберг. В конце августа Тунберг прибыла в Нью-Йорк для участия в мероприятиях под эгидой ООН и в настоящий момент, по информации британских СМИ, принимает участие в акции протеста в Нью-Йорке.