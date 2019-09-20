В Гватемале запретили использование одноразовой пластмассовой посуды и пакетов

МЕХИКО, 20 сентября. /ТАСС/. Власти Гватемалы одобрили запрет на использование одноразовой пластмассовой посуды, включая трубочки и стаканы, а также полиэтиленовых пакетов. Текст указа, подписанного главой государства Джимми Моралесом, обнародовало в пятницу министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов республики.

"Гватемала стала <...> первой страной в Центральной Америке, где действует эта норма", - отметил на пресс-конференции глава природоохранного ведомства Альфонсо Варгас. В течение следующих двух лет жителям Гватемалы и работающим на ее территории юридическим лицам нужно будет перейти на использование посуды и пакетов из биоразлагаемых полимеров. Под действие нового указа не попадают изделия медицинского назначения.

В начале мая парламент столицы Мексики одобрил аналогичный запрет. Он вступит в силу уже с 2020 года. Инициатива получила поддержку подавляющего большинства членов законодательного собрания мегаполиса.

Согласно подсчетам международной экологической организации Greenpeace, пластик составляет более 80% общего объема мусора в Мировом океане, от содержащихся в нем токсинов ежегодно погибают свыше миллиона морских птиц, сотни тысяч млекопитающих. По данным ООН, ежегодно в Мировой океан попадает около 8 млн т пластика.