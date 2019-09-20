WSJ: Трамп добивался от Зеленского помощи в расследовании в отношении Байдена

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп добивался от украинского лидера Владимира Зеленского сотрудничества в проведении расследования, касающегося бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена. Об этом написала в пятницу электронная версия газеты The Wall Street Journal.

По словам ее источников, во время телефонного разговора, состоявшегося в июле, Трамп "примерно восемь раз" заявлял о том, что Зеленскому следует оказать содействие адвокату американского лидера Рудольфу Джулиани, который выступает за проведение на Украине разбирательства, связанного с Байденом и его сыном. Издание отмечает, что Трамп не упоминал в разговоре предоставление Вашингтоном военной помощи Киеву и не увязывал эти два вопроса.

Издание отмечает, что, как сообщил сам Джулиани, в июне и августе он встречался с украинскими официальными лицами и обсуждал с ними этот вопрос. По мнению Джулиани, Байден, будучи вице-президентом США, мог оказывать давление на Киев, чтобы прекратить расследование в отношении связанной с его сыном Хантером украинской газовой компании. Украинские власти ранее заявили, что не уличили ни Джозефа Байдена, ни его сына в каких-либо преступлениях.

На этой неделе политические оппоненты Трампа озвучивали версию, согласно которой, Трамп во время разговора с Зеленским намекнул, что блокирует выделение €250 млн на военную помощь Украине, если Киев откажется проводить расследование. На прошлой неделе представитель американской администрации сообщил, что США восстановили всю военную помощь Украине как по линии Госдепартамента, так и по линии Пентагона. До этого, по данным американской газеты Politico, в администрации США проверяли, используются ли эти средства наилучшим образом с точки зрения интересов Вашингтона.

Байден сейчас является наиболее вероятным противником Трампа на предстоящих в 2020 году президентских выборах США. Он имеет наибольшие шансы на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии.