Джонсон обсудит на полях сессии ГА ООН Brexit, Иран и изменение климата

ЛОНДОН, 21 сентября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Выход Великобритании из Евросоюза, кризис вокруг Ирана, ситуация в Сирии, изменение климата станут основными темами, которые премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон планирует обсудить с рядом иностранных лидеров на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом информировало в пятницу агентство Press Association со ссылкой на канцелярию главы британского правительства.

Среди иностранных лидеров, с которыми у Джонсона запланированы встречи, числятся президент США Дональд Трамп, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон, председатель Европейского совета Дональд Туск, премьер-министр Ирландии Лео Варадкар.

"Я уверен, что тема Brexit будет поднята. Это даст возможность премьер-министру пообщаться на уровне лидеров по поводу наших предложений", - приводит агентство слова представителя британского правительства. Вместе с тем представители Евросоюза в последние дни не раз заявляли, что пока не получили от Лондона конкретных предложений по поводу того, как можно вывести из тупика переговоры по Brexit. Крайней датой для их завершения установлено 31 октября.

Встречи с делегацией РФ не запланировано

Как информирует Press Association, на трехсторонней встрече с Меркель и Макроном также будет обсуждена недавняя атака на объекты саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco.

В графике Джонсона, который прибудет в Нью-Йорк 22 сентября, также числятся встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, королем Иордании Абдаллой II.

Что же касается контактов Джонсона с главой российской делегации, министром иностранных дел Сергеем Лавровым, то их в канцелярии британского премьер-министра не ждут. "Я не думаю, что такие встречи запланированы", - сказала корр. ТАСС представитель Даунинг-стрит, добавив, что на настоящий момент канцелярия не может информировать обо всех двусторонних переговорах премьера, которые он проведет на полях сессии ГА ООН.

Три темы для Джонсона

Press Association приводит высказывания Джонсона по поводу его предстоящего участия в сессии Генассамблеи ООН, первого в должности премьер-министра. Глава правительства пообещал, что поднимет три "критически важных вопроса".

"Во-первых, как Великобритания может работать с нашими европейскими и американскими партнерами по теме мира и стабильности на Ближнем Востоке, - сказал он. - Во-вторых, как наука и новые технологии могут помочь мир справиться с изменением климата и с угрозами биоразнообразию. И, в-третьих, как Великобритания после Brexit будет лучшим местом для инвестиций и жизни".

Неделя высокого уровня в рамках 74-й сессии ГА ООН пройдет в период с 24 по 30 сентября.