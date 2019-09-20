МИД Венесуэлы назвал экономическим терроризмом санкции США против Центробанка Ирана

КАРАКАС, 21 сентября. /ТАСС/. Новые санкции США против Центробанка и ряда других структур исламской республики подрывают усилия по достижению мира в ближневосточном регионе и нарушают международное право. Соответствующее заявление в пятницу распространило министерство иностранных дел Венесуэлы.

"Боливарианская Республика Венесуэла выражает свое несогласие с введением правительством США новых односторонних принудительных мер против Исламской Республики Иран. Эти действия, направленные на нарушение суверенитета и процветания иранского народа, не только не способствуют миру, но и представляют собой экономический терроризм и явные нарушения международного права, а также подрывают многосторонние усилия по достижению политического диалога и взаимопонимания в регионе", - говорится в документе.

В пятницу американский Минфин сообщил, что власти США вводят санкции в отношении иранского Центрального банка, Национального фонда развития и компании Etemad Tejarate Pars Co. Глава Центрального банка Ирана Абдольнасер Хеммати заявил, что власти США проводят подобную политику, поскольку у них не осталось рычагов для оказания давления на Иран.