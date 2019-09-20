В работе 74-й сессии Генассамблеи ООН примут участие 196 делегаций

ТАСС, 21 сентября. Около 630 различных встреч запланированы на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН, ожидается участие 196 делегаций. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в пятницу на сайте всемирной организации.

"На сегодняшний день ожидаются: 91 глава государства, 6 вице-президентов, 45 глав правительств, 5 вице-премьеров, 44 министра, 2 главы делегации и 3 наблюдателя; общее число совпадает с тем, что мы имели в конце прошлой недели - 196. Количество запрошенных встреч возросло до 630", - говорится в сообщении.

74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, которая продлится до 17 сентября следующего года, открывается во вторник в Нью-Йорке. В центре внимания предстоящих дискуссий - более 170 вопросов, охватывающих весь спектр глобальных проблем: от острых региональных конфликтов до ключевых экономических, экологических и гуманитарных вызовов современности.