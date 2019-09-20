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Атаки на предприятия Saudi Aramco
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США перебрасывают дополнительные войска и средства ПВО на Ближний Восток из-за Ирана

Глава Пентагона Марк Эспер подчеркнул, что США будут работать над ускорением доставки военной техники в Саудовскую Аравию и ОАЭ, "чтобы укрепить их потенциал самообороны"

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. США перебрасывают дополнительные войска и средства ПВО на Ближний Восток в связи с ситуацией вокруг Ирана. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер в пятницу на брифинге для журналистов в Пентагоне.

"Чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию, Саудовская Аравия запросила международную поддержку в целях защиты важнейшей инфраструктуры королевства. Содействие запросили и ОАЭ. В ответ на запросы президент одобрил развертывание сил США, которые будут оборонительными по своему характеру и будут в основном отвечать за противовоздушную и противоракетную оборону. Мы также будем работать над ускорением доставки военной техники Саудовской Аравии и ОАЭ, чтобы укрепить их потенциал самообороны", - подчеркнул министр.

Теги
СШАИранОАЭСаудовская АравияЭспер, МаркАтаки на предприятия Saudi Aramco
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