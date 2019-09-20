ТВ "Братьев-мусульман" и Al Jazeera сфабриковали новости о массовых протестах в Каире

КАИР, 21 сентября. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Сообщения о массовых акциях протеста на площади Тахрир в центре Каира, принадлежащие запрещенной в Египте исламистской ассоциации "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ) телестанции и поддерживающему исламистов телеканалу Al Jazeera, деятельность которого в Египте была запрещена еще в 2013 году после свержения "братьев", не соответствуют реальности. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Сообщения о "массовых антиправительственных выступлениях в Каире и других провинциях, блокировании полицией всех проездов к площади Тахрир, арестах и применении слезоточивого газа" были подхвачены социальными сетями и подкреплялись видеорядом многочисленных демонстрациий с требованием "народа к свержению режима". Ролики напоминали материалы о революционных событиях января 2011 года, приведших к отставке президента Хосни Мубарака.

Как убедилась корреспондент ТАСС, в пятницу вечером, в центре Каира все проезды к Тахриру открыты, машины беспрепятственно пропускают через центр. Никто не останавливает и не задерживает египтян, находящихся рядом с площадью. Многие снимают на телефоны обстановку, которая выглядит спокойной. В Каире усилены наряды полиции. Патрули наблюдают за происходящим, не вмешиваясь. Как сообщил корреспонденту ТАСС один из офицеров полиции, "никаких демонстраций нет, это все слухи". Никаких лозунгов, баннеров, только флаги египетских футбольных клубов "Аль-Ахли" и "Замалека".

Размещение дополнительных подразделений сил безопасности объясняется обстановкой в Каире в связи с состоявшимся в пятницу футбольным матчем между двумя ключевыми футбольными соперниками страны.

Выйти египтян на улицы в пятницу активно призывал из-за границы египетский бизнесмен Мухаммед Али, который некоторое время назад открыто обвинил армию в коррупции. В течение нескольких лет он был подрядчиком ряда контрактов по линии вооруженных сил страны. Его разоблачения набрали огромные просмотры в социальных сетях. Президент Абдель Фаттах ас-Сиси публично ответил на обвинения бизнесмена, назвав их лживыми и недостоверными. Доказательств Мухаммед Али не привел.