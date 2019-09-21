СМИ: укрывавшийся в посольстве Мексики в Венесуэле депутат покинул здание

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 сентября. /ТАСС/. Депутат Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Венесуэлы Франко Ловатон покинул посольство Мексики в Караксе, в котором укрывался от судебного преследования. Об этом сообщила в пятницу газета EL UNIVERSAL.

По ее данным, когда депутат покинул здание, он никого не предупредил, а только оставил письмо.

"Я знаю о проделанной МИД Мексики работе по предоставлению мне убежища и возможности безопасно покинуть страну, но мой долг перед Венесуэлой не позволяет мне больше ждать, я должен служить республике", - приводит газета отрывок из письма.

Ловатон укрылся в посольстве Мексики в мае этого года после того, как Верховный суд Венесуэлы разрешил предъявить ему и еще нескольким депутатам от оппозиции обвинения в измене родине и других тяжких преступлениях.

Во вторник власти Венесуэлы освободили из-под стражи вице-спикера Национальной ассамблеи Эдгара Самбрано, который был лишен парламентской неприкосновенности вместе с Ловатоном. Решение об освобождении было принято в соответствии с соглашением, которое правительство Венесуэлы заключило с частью оппозиции. Договоренность предполагает создание постоянного органа, в рамках которого политические противники будут вести переговоры, созыв нового Центризбиркома, освобождение заключенных и возобновление участия проправительственной Единой социалистической партии Венесуэлы в работе Национальной ассамблеи. Крупнейшие оппозиционные партии в подписании соглашения не участвовали.