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СМИ: корабль ВМС США прошел через Тайваньский пролив

Вашингтон таким образом демонстрирует стремление поддерживать концепцию свободного Индо-Тихоокеанского региона, рассказали в командовании флотом

ТОКИО, 21 сентября. /ТАСС/. Ракетный крейсер ВМС США Antietam 20 сентября совершил проход через Тайваньский пролив в направлении Южно-Китайского моря. Об этом в субботу сообщил телеканал NHK со ссылкой на представителя базирующегося в Тихом океане Седьмого флота США.

В командовании флотом отметили, что Вашингтон таким образом демонстрирует стремление поддерживать концепцию свободного Индо-Тихоокеанского региона, где соблюдаются международные правила судоходства.

Последний раз корабль ВМС США проходил через Тайваньский пролив в конце прошлого месяца. Подобные действия американского флота ранее неоднократно вызывали негативную реакцию со стороны Китая. В МИД КНР в связи с этим призывали США строго следовать и соблюдать принцип одного Китая.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпевших поражение в гражданской войне с коммунистами. С тех пор этот самый большой китайский остров находится под управлением собственной администрации, сохраняя флаг, валюту и некоторые другие атрибуты прежней Китайской республики. Официальный Пекин считает Тайвань одной из провинций Китая.

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