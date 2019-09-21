Зариф: новые санкции США против Ирана нарушают все международные обязательства Вашингтона

ТЕГЕРАН, 21 сентября. /ТАСС/. Новые санкции, введенные Вашингтоном в отношении Тегерана, нарушают все международные обязательства США. Об этом в субботу заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"США хотят закрыть населению Ирана доступ к продовольствию и лекарствам. Очевидно, что этот шаг является нарушением всех международных обязательств", - цитирует Зарифа телерадиовещательная корпорация IRIB.

Он напомнил, что "Вашингтон уже вводил санкции против Центрального банка Ирана, а теперь США вновь устанавливают ограничения в отношении этой структуры". "Санкции против ЦБ свидетельствуют об отчаянии американцев", - добавил он.

В пятницу американский Минфин сообщил, что власти США вводят санкции в отношении иранского Центрального банка, Национального фонда развития и компании Etemad Tejarate Pars Co.