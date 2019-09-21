СМИ: МИД Бразилии просит ООН включить венесуэльскую оппозицию в состав своей делегации

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 сентября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Бразилии обратилось в ООН с просьбой аккредитовать представителей лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо в качестве членов делегации крупнейшей латиноамериканской республики на предстоящей 74-й Генассамблее ООН. Об этом сообщила в пятницу газета Folha de S.Paulo.

В частности, как указывает издание, в бразильской заявке фигурируют имена представителей Гуайдо в США Карлоса Веккьо и во Франции Изадоры Гевары. В этом случае Бразилиа принимает на себя ответственность за любые заявления оппозиционеров Боливарианской Республики и их последствия, указывает издание. По утверждению дипломатического ведомства, Бразилия вынуждена пойти на такой "исключительный шаг, чтобы обеспечить надлежащее представительство [венесуэльской оппозиции] в ООН, которая признает исключительно тех, кого назначил режим диктатуры в Каракасе", сообщила газета.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.