В Иране заявили, что будут сбивать беспилотники при нарушении его воздушного пространства

ТЕГЕРАН, 21 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Ирана будут сбивать беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые нарушают его воздушное пространство. Об этом в субботу заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) бригадный генерал Хосейн Салами.

"Любой беспилотник, нарушающий наше воздушное пространство, будет сбит", - сказал Салами. Его выступление транслировал телеканал Press TV. По словам бригадного генерала, "сегодня Иран входит в число стран, обладающих наилучшими возможностями для перехвата БПЛА".

20 июня иранские ВС сбили беспилотный разведывательный летательный аппарат американских ВМС RQ-4, после чего США, согласно заявлениям американского президента Дональда Трампа, подготовили военную операцию, предусматривавшую нанесение точечных ударов по трем объектам на территории Ирана. Согласно изложенной американским лидером информации, за 10 минут до начала этой операции он отдал приказ не проводить ее, посчитав непропорциональной действиям Тегерана.

Заявление Хосейна Салами прозвучало на фоне нового обострения отношений между США и Ираном, связанного с атаками на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Два саудовских нефтеперерабатывающих предприятия компании Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе были атакованы в ночь на 14 сентября с помощью беспилотных летательных аппаратов. США и Саудовская Аравия возложили ответственность за нападение на Иран. Тегеран назвал эти обвинения беспочвенными.

В пятницу вечером министр обороны США Марк Эспер и председатель Комитета начальников штабов американских Вооруженных сил генерал Джозеф Данфорд объявили, что Вашингтон перебрасывает дополнительные войска и средства противовоздушной обороны на Ближний Восток в связи с обострением ситуации вокруг Ирана и атакой на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии.