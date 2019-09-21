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Иран планирует провести военно-морские учения с Россией и Китаем

Учения пройдут в северной части Индийского океана и Оманском заливе
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© EPA-EFE/SEDAT SUNA

ТЕГЕРАН, 21 сентября. /ТАСС/. Иран, Россия и Китай в скором времени проведут совместные военно-морские учения в Индийском океане и Оманском заливе. Об этом в субботу заявил глава международного департамента Генштаба ВС Ирана Мохаммад Шалтуки.

"В скором времени впервые после Исламской революции мы проведем военно-морские учения совместно с Россией и Китаем, - цитирует Шалтуки агентство Fars. - Они пройдут в северной части Индийского океана и Оманском заливе".

Прочие подробности пока не приводятся.

2 сентября глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что Россия и Иран планируют проведение совместных военных учений в Индийском океане. По его словам, подходы Москвы и Тегерана в отношении поддержания безопасности в регионе Персидского залива очень близки.

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