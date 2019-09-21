Украинская делегация проигнорирует ближайшую сессию ПАСЕ

КИЕВ, 21 сентября. /ТАСС/. Украинская делегация не поедет на ближайшую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщил в субботу депутат от президентской фракции "Слуга народа", руководитель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко.

Он подчеркнул, что такое решение связано с тем, что у страны нет иного способа выразить свое отношение к нарушениям организацией ее принципов. "Столкнувшись с достаточно откровенным игнорированием ее интересов (организации — прим. ТАСС), Украина в настоящее время воздерживается от отправки своей делегации на ближайшую сессию ПАСЕ", - написал Яременко в Facebook.

По его словам, в настоящее время внимание будет сосредоточено на проведении консультаций с другими членами Совета Европы с целью "разработки плана возвращения доверия к ПАСЕ". "Этот подход поддержало преимущественное большинство фракций украинского парламента", - отметил Яременко. Он признал, что вопрос ПАСЕ "является сегодня самым сложным" в плане работы Рады во внешнеполитическом направлении.