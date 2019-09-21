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Акции протеста в Гонконге

СМИ: полиция в Гонконге применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов

Протестующие подожгли национальный флаг и возводят баррикады, сообщила полиция

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 21 сентября. /ТАСС/. Полиция в Гонконге применила слезоточивый газ для разгона групп антиправительственных демонстрантов, вышедших в субботу на очередную акцию протеста в спальном районе Тун Мун. Об этом передает в прямом эфире местное телевидение.

"Радикальные протестующие, вооруженные металлическими прутьями, рогатками и лазерами, собрались рядом с правительственным зданием в районе Тун Мун. Они подожгли национальный флаг, нанесли ущерб имуществу, возводят баррикады", - говорится в сообщении полиции.

Полицейские призвали участников беспорядков немедленно разойтись, задержав отдельных активистов.

Оператор метро по соображениям безопасности закрыл одноименную станцию Тун Мун, а также еще одну станцию Юэн Лун в другом спальном районе, где также ожидаются демонстрации.

Массовые акции протеста в Гонконге продолжаются уже более трех месяцев. 4 сентября глава местной администрации Кэрри Лам согласилась выполнить одно из пяти требований демонстрантов и полностью отозвать малопопулярный законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на это, многие сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать свои акции. Они усиливаются в выходные и праздничные дни и периодически сопровождаются беспорядками, блокированием улиц, поджогами и актами вандализма в метро.

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КитайАкции протеста в Гонконге
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