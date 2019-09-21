Министр обороны Украины сообщил о работе над планом разведения сил и средств в Донбассе

КИЕВ, 21 сентября. /ТАСС/. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины разрабатывает план разведения сил и средств от линии разграничения на Донбассе. Об этом сообщил министр обороны страны Андрей Загороднюк.

"План разведения создается, сейчас Генштаб над этим работает. Конечно, он будет представлен, он будет учитывать все риски", - сказал министр в интервью "Радио "Свобода" в субботу.

По его словам, разведение сил и средств в Донбассе не будет проходить одновременно везде. "Это будет участками. Будет надзор над тем, чтобы это происходило с обеих сторон", - сказал глава военного ведомства.

Рамочное решение о разведении сил и средств на трех участках в Донбассе было подписано представителями Украины, ДНР, ЛНР, России и ОБСЕ в сентябре 2016 года. Осенью того же года в Золотом и Петровском силы были разведены. Многократные попытки развести войска в Станице Луганской при президенте Петре Порошенко ни к чему не привели, а уже отведенные в Петровском и Золотом украинские воинские подразделения вернулись на прежние позиции.

Вернуться к реализации договоренностей 2016 года стороны смогли только после президентских выборов на Украине и формирования нового состава украинской делегации в контактной группе. В конце июня этого года стороны осуществили отвод войск в районе Станицы Луганской, а 17 июля договорились возобновить процесс разведения в Золотом и Петровском.