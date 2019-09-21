Китай установил дипломатические отношения с Соломоновыми Островами

ПЕКИН, 21 сентября. /ТАСС/. Китай и Соломоновы Острова установили официальные дипломатические отношения после недавнего разрыва тихоокеанским государством связей с Тайванем. Об этом говорится в коммюнике, оглашенном журналистам в субботу главой МИД КНР Ван И и министром иностранных дел Соломоновых Островов Джереми Манеле.

"Сегодня Соломоновы Острова объявили, что признают принцип "одного Китая", где единственная легитимная власть - правительство КНР, неотделимой частью территории которой является Тайвань. Мы полностью приветствуем такую позицию", - заявил Ван И по завершении церемонии подписания совместного коммюнике, которая состоялась в государственной резиденции "Дяоюйтай".

Глава тайваньского внешнеполитического ведомства Джозеф У 16 сентября сообщил о том, Тайвань разрывает официальные отношения с Соломоновыми Островами, поскольку это тихоокеанское государство приняло решение установить дипломатические связи c КНР.

В результате число стран, признающих суверенитет самоуправляемого китайского острова, сократилось до 15. Основную их часть составляют крошечные государства Латинской Америки, Африки и Океании, которым Тайбэй оказывает финансово-экономическую помощь, а также Ватикан. В 2018 году Тайвань лишился сразу трех союзников на международной арене: с ним разорвали связи Буркина-Фасо, Доминиканская Республика и Сальвадор. 20 сентября о прекращении дипломатических отношений с островом также объявила Республика Кирибати.