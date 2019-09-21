Эрдоган заявил, что Турция завершила подготовку к операции в Сирии

АНКАРА, 21 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в субботу о завершении подготовки к проведению возможной операции в Сирии. Об этом турецкий лидер сообщил на пресс-конференции для журналистов перед отлетом в Нью-Йорк, где он примет участие в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Мы завершили подготовку [к возможной операции] вдоль нашей границы. Мы не хотим противостояния с США [в Сирии], но мы не можем игнорировать ту поддержку, которую они оказывали террористическим организациям. Я говорил [президенту США Дональду] Трампу, что [Вашингтон] направлял тысячи грузовиков с оружием. Мы за деньги это оружие купить не могли, а вы даете его бесплатно террористическим группировкам", - отметил президент.

Эрдоган также подверг критике Соединенные Штаты за поддержку коалиции "Сирийские демократические силы" (СДС). "В настоящее время регион практически полностью очищен от террористов "Даиш" (арабское название запрещенной в РФ экстремистской организации "Исламское государство"). Теперь вы выдумали новую организацию под названием "Сирийские демократические силы". На деле же она ничем не отличается от СНС ("Силы народной самообороны" - прим. ТАСС) и ДС (партия "Демократический союз" - прим. ТАСС)", - заявил турецкий лидер.

Анкара считает СНС сирийским ответвлением запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана (РПК).

Военные Турции и США 7 августа договорились о создании в Сирии центра совместных операций. 12 августа в турецкий город Шанлыурфа в 50 км от границы с Сирией прибыла первая группа военнослужащих США, которые будут работать в этой структуре. Центр организован двумя странами для реализации плана по созданию на севере Сирии буферной зоны, куда смогут вернуться из Турции сирийские беженцы и которая бы стала защитным поясом для турецкой границы. Анкара настаивает на том, чтобы контроль над планируемой зоной безопасности обеспечивался исключительно ВС республики.