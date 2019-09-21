{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Акции протеста во Франции

Число задержанных в Париже в ходе протестов "желтых жилетов" возросло до 106

Полиция также оштрафовала 104 человека
Описание
© AP Photo/Kamil Zihnioglu

ПАРИЖ, 21 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 106 человек задержаны в ходе протестов "желтых жилетов" в столице Франции. Об этом в субботу сообщили в префектуре полиции.

Как отмечается в сообщении, распространенном в Twitter, правоохранительные органы задержали 106 человек, а также оштрафовали 104 человека. Ранее префектура полиции сообщала о 90 задержанных.

Акции "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года. Первоначально они проходили в знак протеста против повышения цен на автомобильное топливо. Именно поэтому "униформой" движения стали светоотражающие желтые жилеты автомобилистов. Первая акция собрала 282 тыс. участников. С тех пор мобилизация снижалась. Список требований участников общественной кампании теперь включает не только социально-экономические, но и политические претензии к властям.

Теги
ФранцияАкции протеста во Франции
Делегация во главе с премьером Армении отправилась с визитом в США
Об этом сообщил глава кабмина Армении Никол Пашинян
Читать полностью