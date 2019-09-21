Трамп заявил, что не сказал ничего неправильного в разговоре с Зеленским

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что не сказал ничего неверного в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.

"Фейковые новости и их партнеры - Демократическая партия насколько возможно сторонятся того, что Джозеф Байден (бывший вице-президент США и кандидат в президенты на выборах 2020 года - прим. ТАСС) требовал от украинского правительства уволить прокурора, расследовавшего дело против его сына, - написал глава Белого дома в субботу в Twitter. - Поэтому они сфабриковали историю обо мне и моем обычном телефонном разговоре с новым президентом Украины". "Ничего неверного сказано не было. С другой стороны, требование Байдена - это полная катастрофа, - подчеркнул президент. - "Фейк ньюс" знают это, но не пишут!"

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщила, что во время телефонного разговора, состоявшегося в июле, Трамп "примерно восемь раз" заявлял, что Зеленскому следует оказать содействие адвокату американского лидера Рудольфу Джулиани, который выступает за проведение на Украине разбирательства, связанного с Байденом и его сыном. Издание отмечает, что, как сообщил сам Джулиани, в июне и августе он встречался с украинскими официальными лицами и обсуждал с ними этот вопрос. По мнению Джулиани, Байден, будучи вице-президентом США, мог оказывать давление на Киев, чтобы прекратить расследование в отношении связанной с его сыном Хантером украинской газовой компании.