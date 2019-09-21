МИД Саудовской Аравии призвал положить конец дестабилизирующей политике Ирана

"Мир должен положить конец дестабилизирующей политике Ирана, подрывающей безопасность и стабильность, - сказал он через неделю после атак на предприятия Saudi Aramco. - Мы неоднократно предупреждали, что неспособность противостоять Ирану только побуждает его идти на еще большую агрессию. Несмотря на отрицание Тегерана, есть множество доказательств поддержки им терроризма".

По словам аль-Джубейра, у Эр-Рияда нет сомнений насчет того, что нападения на саудовские нефтяные объекты были совершены при помощи иранского оружия. "Предварительные итоги расследования показали, что оружие было иранским, - отметил он. - Ракеты, поразившие объекты Saudi Aramco, прилетели с севера, и мы работаем над тем, чтобы установить место их пуска. Вслед за завершением расследования мы примем все необходимые меры, чтобы отреагировать на атаки. Сейчас мы ведем консультации с союзниками и друзьями о последующих шагах".

18 сентября официальный представитель саудовского министерства обороны Турки аль-Малики представил на пресс-конференции в Эр-Рияде фрагменты дронов и крылатых ракет, подтверждающие, по его словам, причастность к атакам Ирана. Как он сообщил, в диверсиях было использовано 18 беспилотных летательных аппаратов типа Delta Wing с усовершенствованной системой позиционирования и семь высокоточных крылатых ракет Ya Ali. Между тем он признал, что точное место, откуда они были запущены, до сих пор не установлено, однако выразил уверенность, что не из Йемена. При этом хуситы продолжают настаивать на том, что именно они стоят за нападениями. Официальный представитель вооруженных сил "Ансар Аллах" бригадный генерал Яхья Сариа заявлял, что движение спланировало и провело операцию при помощи усовершенствованных беспилотников.