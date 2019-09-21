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В Колумбии заявили, что ВВС страны не ведут воздушную разведку территории Венесуэлы

ВВС действуют "исключительно в колумбийском воздушном пространстве", отметили в МИД южноамериканской республики

БОГОТА, 21 сентября. /ТАСС/. Самолеты колумбийских ВВС не ведут разведку венесуэльской территории с воздуха, а их нахождение вблизи границы обусловлено необходимостью отслеживать воздушные судна наркоторговцев. Об этом говорится в заявлении МИД южноамериканской республики, опубликованном в субботу.

"Самолеты ВВС Колумбии постоянно работают в нашем воздушном пространстве, даже вблизи границы с Венесуэлой, не для того, чтобы производить разведку, как это ложно утверждается [Каракасом], а для отслеживания и перехвата воздушных судов, находящихся на службе у наркоторговцев, которые часто взлетают с венесуэльской территории", - говорится в документе.

Колумбийские власти подчеркнули, что национальные ВВС "действуют исключительно в колумбийском воздушном пространстве".

В начале сентября президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о проведении военных учений на границе с Колумбией с 10 по 28 сентября. Он также распорядился объявить "оранжевый уровень угрозы" в приграничном регионе "из-за опасности агрессии" со стороны соседней страны в отношении Венесуэлы. В свою очередь глава МИД Колумбии Карлос Ольмес Трухильо обвинил Каракас в "военных провокациях на границе".

Теги
Мадуро, НиколасКолумбияВенесуэла
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