План обороны Украины будет представлен в 2020 году

КИЕВ, 21 сентября. /ТАСС/. Министр обороны Украины Андрей Загороднюк обещает представить в 2020 году план обороны государства.

"План будет представлен в следующем году. Но проект плана, уже первые наработки будут в этом году. В этом году наша главная задача - это сделать оборонительный осмотр и вообще анализ контекста безопасности", - сказал министр Об этом он сообщил в субботу в интервью "Радио "Свобода".

"План обороны - это не документ, выпущенный один раз. Он будет пересматриваться. <…> Параллельно с ним будут разрабатываться концепции по каждому виду вооруженных сил. В каждом из них - план развития возможностей", - добавил Загороднюк.

По его словам, приоритетные задачи в этом году - оборонный осмотр и анализ контекста безопасности, на базе которого определяются сценарии угроз, а затем - стратегия обороны и национальной безопасности.

Глава военного ведомства отметил также, что в следующем году Вооруженные силы Украины должны завершить процесс перехода на новую структуру, которая отвечает стандартам НАТО. "Я считаю, что это будет очень сложный переход, потому что это не просто переименование департаментов или их реструктуризация - это изменение парадигмы организации вооруженных сил", - сказал он, добавив, что переход армии на стандарты Альянса - "это абсолютный приоритет", который Украина "ускоряет и усиливает". "Когда страна соответствует стандартам НАТО, то вопрос вступления в Альянс будет находиться только в политической площади", - добавил он.