Спецпосланник ООН приветствовал намерение хуситов прекратить обстрелы Саудовской Аравии

КАИР, 21 сентября. /ТАСС/. ООН приветствует заявленное йеменским мятежным движением "Ансар Аллах" (хуситы) намерение прекратить обстрелы Саудовской Аравии. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в субботу на официальной странице специального посланника генсека ООН по Йемену Мартина Гриффитса в Twitter.

"Специальный посланник приветствует объявленную "Ансар Аллах" 20 сентября инициативу о прекращении боевых действий против Саудовской Аравии, - отмечается в нем. - Он также указывает на важность использования данной возможности и всяческого продвижения вперед в деле снижения уровня насилия, военной эскалации и бесполезной риторики. Добросовестное выполнение этой инициативы хуситами могло бы дать мощный сигнал о готовности положить конец войне".

В коммюнике Гриффитс также призывает стороны "стремиться к политическому урегулированию для прекращения конфликта". "Повторяю свой призыв ко всем сторонам уважать международное гуманитарное право, проявлять сдержанность и избавить Йемен от дальнейшего вовлечения в региональную напряженность во благо его народа", - сказал он.

Накануне мятежники "Ансар Аллах" заявили, что намерены прекратить атаки против саудовского королевства в рамках инициативы по достижению мирного урегулирования. Они также призвали "все стороны, принимающие участие в войне, перейти к истинным переговорам, которые приведут к всеобщему национальному примирению, из которого никто не будет исключен".

Атаки на королевство

Два крупнейших предприятия национальной нефтяной компании Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе были атакованы в ночь на 14 сентября. Ответственность за нападение взяли на себя мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах". В результате взрывов и пожаров добыча крупнейшего в мире экспортера нефти упала на 5,7 млн баррелей в сутки от общего объема в 9,8 млн баррелей.

В среду официальный представитель саудовского Министерства обороны Турки аль-Малики представил на пресс-конференции в Эр-Рияде фрагменты дронов и крылатых ракет, подтверждающие, по его словам, причастность к атакам Ирана. Между тем, он признал, что точное место, откуда они были запущены, до сих пор не установлено, однако выразил уверенность, что не из Йемена.

Хуситы продолжают настаивать на том, что именно они стоят за нападениями. Официальный представитель вооруженных сил "Ансар Аллах" бригадный генерал Яхья Сариа заявлял, что движение спланировало и провело операцию при помощи новых усовершенствованных беспилотников.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами из движения "Ансар Аллах". В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.