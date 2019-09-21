Байден поддержал расследование в Конгрессе в связи с разговором Трампа и Зеленского

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден считает, что нижняя палата Конгресса должна довести до конца разбирательство по поводу содержания телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа Владимира Зеленского. Свою позицию он изложил в субботу на встрече со сторонниками в Де-Мойне (штат Айова). Трансляцию вела телекомпания CNN.

"Он [Трамп] злоупотребляет властью везде, где только может и когда видит угрозу своему пребыванию у власти", - утверждал демократ. "В зависимости от того, что выявит Палата представителей [Конгресса США], он может быть подвергнут импичменту. Однако в настоящий момент я не стану высказывать какие-либо суждения на этот счет. Палате представителей необходимо расследовать то, что выглядит как злоупотребление властью", - отметил Байден.

Бывший вице-президент полагает, что глава Белого дома мог оказывать давление на президента Украины, чтобы выбить его из предвыборной гонки. "Трамп поступает так, поскольку знает, что я разобью его наголову. Поэтому он злоупотребляет своей властью и использует каждый элемент своих полномочий, чтобы попытаться очернить меня", - утверждал Байден, признав, что он лично не задавал своему сыну Хантеру вопросов касательно его бизнеса на Украине.

Как сообщила в пятницу со ссылкой на свои источники газета The Wall Street Journal, во время телефонного разговора в июле Трамп "примерно восемь раз" заявлял о том, что Зеленскому следует оказать содействие адвокату Трампа Рудольфу Джулиани, который выступает за проведение на Украине разбирательства, связанного с Байденом и его сыном. Издание отметило, что Джулиани признал факт своих встреч в июне и августе с украинскими официальными лицами для обсуждения с ними этого вопроса. По мнению адвоката, Байден, будучи вице-президентом США, мог оказывать давление на Киев, чтобы прекратить расследование в отношении связанной с его сыном Хантером украинской газовой компании Burisma. Власти в Киеве заявили, что не уличили ни Джозефа Байдена, ни его сына в каких-либо преступлениях.

Демократы в трех комитетах Палаты представителей Конгресса уже проводят расследование в связи с беседой президентов США и Украины. Они предполагают, что Трамп, а также Джулиани и другие лица из окружения Трампа пытаются побудить Украину косвенно помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году.

Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих выборах. Он имеет наивысшие шансы на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии.