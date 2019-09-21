Глава представительства ДНР в Марселе освобожден из-под ареста

ПАРИЖ, 22 сентября. /ТАСС/. Руководитель представительского центра провозглашенной Донецкой Народной Республики в Марселе Юбер Файяр освобожден из-под ареста после пяти месяцев заключения. Об этом в субботу сообщили его сотрудники.

"Юбер Файяр, почетный представитель Донецкой Народной Республики, был освобожден 20 сентября после более чем пяти месяцев, проведенных в заключении, - указали в представительстве. - Он стал жертвой политического ареста на основании клеветнических обвинений".

"Это замечательная новость на фоне той канонады, которую продолжает Киев, - отметили там. - Свобода и правда сделали еще один шаг к победе".

Как подчеркнули в представительстве республики в Марселе, это общественная организация, созданная в соответствии с французским законом. Центр занимается координацией гуманитарной помощи, студенческими обменами, распространяет информацию о жизни ДНР.