Госдеп: США обеспокоены приговором в отношении членов организации "Свидетели Иеговы" в РФ

ВАШИНГТОН, 22 сентября. /ТАСС/. США обеспокоены приговором, вынесенным судом в Саратове шести членам организации "Свидетели Иеговы" (признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом говорится в опубликованном в субботу сообщении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

"Глубоко обеспокоены решением суда в Саратове заключить в тюрьму шестерых членов организации "Свидетели Иеговы" за их мирную религиозную деятельность, - написала дипломат в Twitter. - Мы призываем российские власти уважать право своих граждан на свободу вероисповедания и прекратить ложно обвинять "Свидетелей Иеговы" в экстремизме".

В пятницу Ленинский районный суд Саратова признал шестерых членов данной организации виновными по ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства") и назначил им наказание от двух лет до трех лет и шести месяцев в колонии общего режима.