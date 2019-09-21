Делегацию Канады на Генассамблее ООН возглавит замглавы МИД

ОТТАВА, 22 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел Канады Марта Морган будет возглавлять делегацию, которая примет участие в работе Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом в субботу сообщили в канадском МИД.

"Заместитель министра иностранных дел Марта Морган возглавит канадскую делегацию, которая с 23 по 27 сентября примет участие в работе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке", - заявили в ведомстве. В МИД добавили, что в состав делегации также войдет бывший премьер-министр Канады Жан Кретьен (1993-2003).

Ранее некоторые СМИ сообщали, что Канаду в этом году в ООН может представить генерал-губернатор страны Жюли Пейетт.

74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открывается во вторник в Нью-Йорке. В центре внимания предстоящих дискуссий - более 170 вопросов, охватывающих весь спектр глобальных проблем: от острых региональных конфликтов до ключевых экономических, экологических и гуманитарных вызовов современности.

Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Как ожидается, в работе ГА ООН примут участие 196 делегаций.