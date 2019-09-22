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Глава МИД Японии рассчитывает на откровенный обмен мнениями с Лавровым по мирному договору

Тосимицу Мотэги напомнил, что позиция Токио выражается в стремлении заключить мирный договор, решив территориальную проблему

ТОКИО, 22 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги во время планируемой на следующей неделе в Нью-Йорке встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым рассчитывает провести откровенный обмен мнениями по проблеме мирного договора. Об этом он заявил в воскресенье в эфире телеканала NHK.

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"На следующей неделе я встречусь с министром Лавровым. Я намерен провести с ним откровенный обмен мнениями. Эта проблема, которая остается нерешенной уже более 70 лет после войны, помимо японско-российских отношений, также связана с миром и стабильностью на Дальнем Востоке и в Восточной Азии. Как ответственный министр я намерен вести упорные переговоры, основываясь на нашей базовой позиции, которая заключается в стремлении заключить мирный договор, решив территориальную проблему", - сказал Мотэги.

В ходе своего визита в Нью-Йорк, где проходит 74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, он также встретится с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом и госсекретарем США Майклом Помпео.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичЯпонияСШАИранРоссияЗариф, Мохаммад ДжавадСпор вокруг КурилПомпео, Майкл (Майк)Мотэги, ТосимицуГенассамблея ООН - 2019
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