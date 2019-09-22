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Армия Афганистана вернула район Джагату провинции Газни после двухлетнего контроля талибов

В ходе операции по освобождению района были обезврежены десятки мин

ТАСС, 22 сентября. Силы безопасности Афганистана восстановили контроль над районом Джагату в восточной провинции Газни после нескольких дней ожесточенных боев с формированиями радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом в воскресенье сообщил телеканал TOLONews со ссылкой на заявление афганского министерства национальной обороны.

В ходе операции по освобождению Джагату, по данным Минобороны, были обезврежены десятки мин, боевики "Талибан" понесли значительные потери. До операции эта территория около двух лет находилась в руках талибов.

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Афганистан
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