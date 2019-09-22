В Тегеране прошел военный парад в честь годовщины начала ирано-иракской войны

ТЕГЕРАН, 22 сентября. /ТАСС/. Военный парад, приуроченный к годовщине начала ирано-иракской войны (1980-1988 годы), прошел в воскресенье в Тегеране. Об этом сообщает агентство IRNA.

На параде присутствовали президент Ирана Хасан Роухани, секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани, начальник Генштаба ВС генерал-майор Мохаммад Багери, командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) бригадный генерал Хосейн Салами и другие высокопоставленные иранские политики и военные. Торжественное шествие проходило у мавзолея основателя Исламской Республики Иран Имама Хомейни.

На мероприятии были представлены современные образцы иранской военной техники. Так, агентство сообщает, что впервые на параде ВС Ирана продемонстрировали самоходное артиллерийское орудие "Хаэл" и зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Бавар-373".

Одновременно с этим военный парад в воскресенье прошел в портовом городе Бендер-Аббас, расположенном на юге страны. На этом мероприятии с речью выступил председатель иранского Меджлиса (парламента) Али Лариджани.

Ирано-иракская война, начавшаяся в сентябре 1980 года и завершившаяся в августе 1988 года, стала одним из самых кровопролитных конфликтов двадцатого века. По разным оценкам, в ходе боевых действий погибло от 500 тысяч до 1,5 млн военных и гражданских с обеих сторон. Военный парад в Иране ознаменовывает начало Недели священной обороны, которая в этом году проходит с 22 по 28 сентября.