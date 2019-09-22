Додон на ГА ООН расскажет о перспективах урегулирования конфликта в Приднестровье

КИШИНЕВ, 22 сентября. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон отправился в воскресенье с рабочим визитом в США, где выступит на Генеральной Ассамблее ООН. Как написал молдавский лидер на своей странице в Facebook, визит продлится неделю и включает ряд мероприятий в Нью-Йорке.

"Главное из них - выступление с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. Буду говорить проблемах и достижениях Республики Молдова, об особенностях ее внутренней и внешней политики, о перспективах урегулирования приднестровского конфликта и многом другом", - отметил Додон. По его словам, кроме того пройдут двусторонние встречи с рядом зарубежных лидеров, представителями американского руководства, влиятельными еврейскими организациями и деловыми кругами.

"Считаю эту поездку одной из важнейших в этом году с точки зрения реализации курса на взвешенную внешнюю политику", - отметил Додон.