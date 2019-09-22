Лидер британских лейбористов отверг возможность своей отставки и кризиса в партии

ЛОНДОН, 22 сентября. /ТАСС/. Лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин отверг возможность своей отставки. Об этом он заявил в воскресенье в интервью телеканалу Би-би-си в Брайтоне, где лейбористы проводят свой ежегодный съезд.

"Я поведу партию на всеобщие выборы", - сказал политик. На уточняющий вопрос, будет ли он в случае победы возглавлять партию на протяжении всего пятилетнего срока, Корбин ответил: "Конечно. Почему бы я этого не сделал? Меня удивляют эти вопросы".

При этом лидер оппозиции опроверг данные The Sunday Times о том, что один из его ближайших помощников, глава политического отдела партии Эндрю Фишер, покидает партию из-за неприятия Корбина как политика. "Он отличный коллега и отличный друг, а работаю с ним на протяжении 15 лет, он отлично пишет, мыслит и делает огромную работу для партии. Что бы ни произошло в будущем, он будет работать со мной", - сказал лидер лейбористов, отметив, что Фишер продолжит членство в партии до конца года, а потом покинет ее, чтобы проводить больше времени с семьей.

Корбин пообещал, что в случае прихода к власти лейбористы заключат соглашение с ЕС об условиях Brexit, после чего вынесут его на общенациональный референдум. "Если мы достигнем сделки, то это будет заслуживающим доверия предложением, чтобы вынести его на суд народа", - сказал политик.

Газета The Sunday Times сообщила в воскресенье о циркулирующих в Лейбористской партии слухах о том, что Корбин задумывается об уходе в отставку. Причиной этого называется сильнейшее давление, которое он испытывает из-за разногласий среди лейбористов по поводу того, какой подход взять на вооружение в отношении Brexit - поддержать ли открыто сохранение членства в ЕС или нет.