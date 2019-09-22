Иран представил баллистическую ракету "Хорремшехр" с новой боеголовкой

ТЕГЕРАН, 22 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Ирана продемонстрировали на параде в воскресенье баллистическую ракету "Хорремшехр" с новой боеголовкой. Об этом сообщает агентство Fars.

Отмечается, что ракета "Хорремшехр" способна поражать цели на расстоянии до 2 тыс. км. Она способна нести боеголовку весом до 1,8 тыс. кг.

Также ВС Ирана продемонстрировали новую боеголовку к ракете, получившую название "Хорремшехр-2".

В воскресенье в Тегеране прошел военный парад, приуроченный к годовщине начала ирано-иракской войны (1980-1988 годы). На мероприятии были представлены современные образцы иранской военной техники, включая самоходное артиллерийское орудие "Хаэл" и зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Бавар-373".