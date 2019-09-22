Глава МИД Британии назвал невообразимой версию о причастности хуситов к атакам на НПЗ

ЛОНДОН, 22 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб назвал невообразимой и недостоверной версию, что атака на предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco была совершена мятежниками-хуситами с территории Йемена. Об этом он заявил в воскресенье в интервью телеканалу Би-би-си .

"На основании информации, которую я видел, могу сказать, что было бы полностью невообразимо и недостоверно предполагать, что атаку организовали мятежники-хуситы", - сказал Рааб.

При этом он не стал возлагать ответственность за нападение на Иран, как сделали США и Саудовская Аравия, заявившие, что атака была организована с применением беспилотников и ракет, которых нет в арсенале хуситов. В Тегеране эти обвинения назвали беспочвенными.

"Мы внимательно изучаем всю имеющуюся информацию, обсуждаем ее с иностранными партнерами. Прежде чем возложить ответственность, мы хотим иметь абсолютно четкое понимание [произошедшего]", - подчеркнул глава Форин оффиса, добавив, что только на этом основании можно предпринимать консолидированные международные ответные меры.

Два крупнейших предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе были атакованы в ночь на 14 сентября. Ответственность за нападение взяли на себя мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах", заявившие, что при совершении диверсии были использованы 10 начиненных взрывчаткой беспилотных летательных аппаратов. В результате взрывов и пожаров, вызванных ударами, добыча крупнейшего в мире экспортера нефти упала на 5,7 млн баррелей с 9,8 млн баррелей в сутки.