Порошенко заявил, что не боится тюремного заключения

КИЕВ, 22 сентября. /ТАСС/. Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что не боится возможного тюремного заключения, поскольку ранее уже предпринимались неоднократные попытки привлечь его к ответственности.

"Я не боюсь никого и ничего, моя политсила не боится никого. Я много лет был в оппозиции. И эти мальчики (новая власть - прим. ТАСС) - не первые, кто хотели упрятать Порошенко", - сказал бывший глава государства в интервью украинскому "5 каналу". Порошенко подчеркнул, что у него есть много механизмов для защиты. Но если украинский суд вынесет решение не в его пользу, то это, по его мнению, прежде всего, "ударит по государству и власти".

Порошенко на Украине фигурирует в ряде уголовных дел, в том числе о государственной измене, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов, неуплате налогов, попытке узурпации судебной власти, также в связи с его именем расследуется дело "по факту незаконного назначения кабинета министров Украины в 2016 году при отсутствии коалиции в Раде". Одно из дел касается "Кузницы на Рыбальском", этот завод был одним из крупнейших активов Порошенко. По неофициальной информации, экс-глава государства фиктивно продал его украинскому бизнесмену Сергею Тигипко. Дело о продаже завода возбуждено по подозрению в уклонении от уплаты налогов и дальнейшей легализации доходов, полученных преступным путем.

Еще одно расследуемое дело касается возможной причастности экс-президента, а также бывшей главы Нацбанка (НБУ) Валерии Гонтаревой и ряда других лиц к выводу средств из государственного концерна "Укроборонпром" в офшоры. А 12 сентября правоохранительные органы Украины провели обыски в киевском аэропорту Жуляны по делу об использовании Порошенко поддельных паспортов при выезде за рубеж. В начале августа стало известно, что Государственное бюро расследований Украины зарегистрировало уголовное дело, которое касается возможной поездки экс-президента и приближенных к нему лиц на Мальдивы по поддельным документам в 2018 году при содействии таможенной и пограничной служб.