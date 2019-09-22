Президент Венесуэлы заявил о предотвращении нескольких попыток покушения на него

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Несколько попыток покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро были предотвращены с момента попытки его убийства 4 августа 2018 года. Об этом заявил сам Мадуро в интервью телеканалу "Россия-1", фрагмент которого был показан в воскресенье.

"После этого покушения мы предотвратили еще несколько попыток убить меня. Все они были организованы в Колумбии и с одобрения Вашингтона, - сказал он. - Очень жаль, что они начали использовать чисто криминальные методы и пробуют совершить политическое убийство, чтобы убрать президента", - добавил Мадуро.

Ранее Николас Мадуро заявлял, что в Колумбии готовится 10 планов по его устранению. По мнению главы Венесуэлы, за подготовкой этих планов стоят США и лично президент Колумбии Иван Дуке.

Попытка убить главу Венесуэлы при помощи беспилотников с грузом взрывчатки была совершена в ходе его выступления на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии 4 августа 2018 года. Президент и члены высшего руководства южноамериканской страны остались невредимы.

Вскоре после этого Мадуро обвинил в случившемся "венесуэльских ультраправых вместе с колумбийскими ультраправыми" и Хуана Мануэля Сантоса, на тот момент руководившего Колумбией. МИД этой страны назвал обвинения абсурдными.