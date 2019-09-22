{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Венесуэле

Президент Венесуэлы заявил о предотвращении нескольких попыток покушения на него

Николас Мадуро сообщил, что все попытки были организованы в Колумбии и с одобрения Вашингтона

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Несколько попыток покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро были предотвращены с момента попытки его убийства 4 августа 2018 года. Об этом заявил сам Мадуро в интервью телеканалу "Россия-1", фрагмент которого был показан в воскресенье.

"После этого покушения мы предотвратили еще несколько попыток убить меня. Все они были организованы в Колумбии и с одобрения Вашингтона, - сказал он. - Очень жаль, что они начали использовать чисто криминальные методы и пробуют совершить политическое убийство, чтобы убрать президента", - добавил Мадуро.

Ранее Николас Мадуро заявлял, что в Колумбии готовится 10 планов по его устранению. По мнению главы Венесуэлы, за подготовкой этих планов стоят США и лично президент Колумбии Иван Дуке.

Попытка убить главу Венесуэлы при помощи беспилотников с грузом взрывчатки была совершена в ходе его выступления на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии 4 августа 2018 года. Президент и члены высшего руководства южноамериканской страны остались невредимы.

Вскоре после этого Мадуро обвинил в случившемся "венесуэльских ультраправых вместе с колумбийскими ультраправыми" и Хуана Мануэля Сантоса, на тот момент руководившего Колумбией. МИД этой страны назвал обвинения абсурдными.

Теги
Мадуро, НиколасВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
Кризис на Украине
Порошенко утверждает, что согласованной "формулы Штайнмайера" по Донбассу не существовало
Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что на этой неделе контактная группа письменно не согласовала "формулу Штайнмайера" из-за "технического недоразумения"
Читать полностью