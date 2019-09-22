Пушилин: участие ДНР в выставке в Сирии поможет расширить экономическое сотрудничество

ДОНЕЦК, 22 сентября. /ТАСС/. Участие делегации Донецкой народной республики (ДНР) в международной выставке в Сирии станет платформой для расширения внешнеэкономического сотрудничества. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"Накануне в столице Сирийской Арабской Республики, городе Дамаске, завершили свою работу пятая международная выставка и конференция по инвестициям в проекты реконструкции Сирии Rebuild Syria - 2019. Наряду с 35 странами - участницами, на международной площадке продукцию своих предприятий, а также возможности отраслей образования, здравоохранения, информационных технологий представила ДНР", - цитирует Пушилина Донецкое агентство новостей.

По его словам, на выставке в Дамаске были продемонстрированы возможности основных отраслей промышленности ДНР - металлургии, машиностроения, пищевой промышленности, сельского хозяйства.

Глава республики отметил значимость участия в подобных мероприятиях для развития экономики ДНР. "Представителей сирийского бизнеса и зарубежных компаний привлекла продукция, выпускаемая рядом наших предприятий. Уверен, что участие делегации Донецкой народной республики в международной выставке в Сирии станет отправной платформой для расширения внешнеэкономического сотрудничества", - подчеркнул он.

Посетители выставочного стенда ДНР также интересовались особенностями получения высшего профессионального образования в вузах республики.

Пятая международная выставка и конференция по инвестициям в проекты реконструкции Сирии Rebuild Syria - 2019 проходила в Дамаске с 17 по 21 сентября. В выставочном центре Damascus New Fairground City было представлено более 300 сирийских и международных компаний из 35 стран мира, среди которых РФ, Белоруссия, Иордания, Франция, Италия, Иран, Бразилия, Македония, Индонезия, ЮАР, Сербия, Дания, Греция, Испания, Китай, Венесуэла, Пакистан, Куба, Германия, Ирак, Индия, Румыния, Бельгия, Танзания.