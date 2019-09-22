Талибы обсудили с китайскими дипломатами в Пекине переговоры своего движения с США

ТАСС, 22 сентября. Представители радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) провели в Пекине переговоры с китайскими дипломатами, касающиеся диалога талибов с администрацией США и достигнутого между ними соглашения о восстановлении мира в Афганистане. Об этом на своей странице в Twitter сообщил в воскресенье официальный представитель офиса движения талибов в Катаре Мухаммад Сохаил Шахин.

По его словам, "заместитель главы движения мулла Абдулла Гани Барадар встретился в Пекине со специальным посланником МИД Китая по Афганистану Дэн Сицзюнем". Шахин добавил, что во время беседы они "обсудили переговоры талибов с представителями американской администрации и проект мирного договора", к которому пришли стороны во время встреч в Катаре.

По свидетельству Шахина, делегация движения "Талибан", посетившая китайскую столицу, состояла из девяти человек.

США начали осенью минувшего года фактически сепаратные мирные переговоры с представителями радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Правительство в Кабуле участия в них не принимало и лишь оповещалось о результатах постфактум американской стороной. По итогам девяти раундов встреч спецпредставитель США Залмай Халилзад в начале сентября подтвердил достижение с талибами принципиальной договоренности о мире, предусматривающей в том числе вывод более 5 тысяч американских военнослужащих из Афганистана.

Однако затем президент США Дональд Трамп объявил об отмене тайно готовившейся встречи с афганским коллегой Ашрафом Гани и лидерами "Талибана" в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде. Это решение было принято после осуществленного в Кабуле сторонниками движения теракта, в результате которого погибли 12 человек, в том числе американский военнослужащий.