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Brexit

Глава МИД Британии обещал после Brexit вводить санкции против нарушающих права человека

Доминик Рааб считает, что такие меры позволят наказывать тех, кто безнаказанно преследует журналистов

ЛОНДОН, 22 сентября. /ТАСС/. Великобритания после выхода из ЕС будет вводить санкции в отношении тех, кто преследует журналистов и политических активистов. С таким обещанием выступил министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб в опубликованной в воскресенье колонке в газете The Sunday Telegraph.

"Когда мы покинем ЕС, мы усилим наше санкционное законодательство, чтобы привлекать к ответственности тех, кто серьезным образом нарушает права человека, через введение запрета на их въезд в Великобританию, заморозку их активов и банковских счетов", - обещал Рааб.

"Эти меры позволят Великобритании распространить ответственность на тех, кто в своих странах безнаказанно преследует журналистов, сообщающих о злоупотреблениях людей и правозащитников", - пояснил министр.

Издание полагает, что под новые санкции королевства, которое планирует выйти из ЕС 31 октября, подпадут не только люди, причастные к атакам на журналистов, но и лица, которых Лондон считает связанными с отравлением в марте прошлого года в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

По информации газеты, Рааб и премьер-министр Борис Джонсон намерены поднять эту тему на следующей неделе на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Теги
ВеликобританияBrexitДжонсон, БорисРааб, Доминик
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