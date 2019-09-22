Асад заявил, что большинство стран Европы в отношениях с Сирией отстаивают интересы США

ТАСС, 22 сентября. Большинство европейских стран с самого начала межсирийского конфликта в 2011 году придерживались необъективной позиции и до сих пор действуют не в своих интересах, а в интересах Соединенных Штатов. Такое мнение выразил в воскресенье президент Сирии Башар Асад во время встречи с делегацией итальянских политиков и парламентариев, посетивших Дамаск.

"Позиция большинства стран Европы по отношению к тому, что произошло в Сирии, с самого начала конфликта не была реалистичной", - приводит слова Асада в своем канале в мессенджере Telegram канцелярия сирийского президента. По убеждению Асада, европейские государства "придерживались этой позиции, даже несмотря на большие перемены [в Сирии] в последние годы, и продолжали проводить политику, которая направлена на удовлетворение интересов США", а не интересов этих стран.

Как указал президент САР, страны, которые разожгли войну, и сейчас "создают препятствия для полной ликвидации терроризма на сирийской территории, политического прогресса и даже не позволяют сирийцам вернуться на родину".