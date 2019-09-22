Помпео заявил об отсутствии у США иллюзий относительно дальнейших намерений Ирана

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео не испытывает иллюзий по поводу истинных намерений Тегерана и не обсуждает публично публикации о том, что мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах" предупредили дипломатов США и Саудовской Аравии о подготовке Ирана к нанесению новых ударов с помощью ракет и беспилотников по объектам королевства. Об этом Помпео заявил в воскресенье в эфире телеканала Fox News .

Его попросили подтвердить или опровергнуть публикацию газеты The Wall Street Journal, утверждавшей в субботу, что хуситы поставили дипломатов в известность о том, что Тегеран оказывает на них давление с целью принудить подключиться к готовящимся атакам. Источники газеты не знают, насколько серьезно отнеслись к предупреждению в Вашингтоне. В Эр-Рияде принимают дополнительные меры безопасности и опасаются ударов по нефтяным объектам или аэропортам.

"Я не стану говорить об американской разведке. Однако хотел бы подчеркнуть, что мы [США] последовательно выражаем обеспокоенность тем, что Иран продолжает вести себя так, как он вел себя в течение последних 40 лет. Это было до СВПД [Совместного всеобъемлющего плана действий], во время его согласования и после его заключения. Он [Иран] ведет себя не в соответствии со взятыми на себя обязательствами", - утверждал госсекретарь США.

Он напомнил, что на этой неделе нанес визиты в Джидду и Абу-Даби. "Весь мир знает, что Иран является плохим игроком. Они воплощают в себе силы зла в регионе и дестабилизируют ситуацию на Ближнем Востоке. Я надеюсь на то, что на наступающей неделе весь мир соберется в Нью-Йорке, чтобы выступить вместе и заявить о неприемлемости поведения Ирана", - резюмировал Помпео, имея в виду начинающуюся 23 сентября неделю высокого уровня 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Риск войны

Помпео также заявил, что не стоит прислушиваться к предупреждениям главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа о риске начала полномасштабного военного конфликта в случае атаки со стороны Вашингтона или Эр-Рияда.

Его попросили прокомментировать слова иранского министра, сказанные в четверг в интервью телекомпании CNN. "Начнется полномасштабная война", - заявил Зариф в ответ на вопрос о последствиях удара по Ирану со стороны США или Саудовской Аравии. Он добавил, что "Тегеран, без сомнений, будет защищать свою территорию".

"Я не понимаю, почему кто-то прислушивается к словам Зарифа. Он не имеет никакого отношения к формированию внешней политики Ирана и все время лжет", - сказал Помпео.

Он отметил, что США делают все возможное для обеспечения Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов самыми надежными средствами самообороны. "Мы создаем таким образом условия для сдерживания, и если это сдерживание придется продолжать, то я уверен, что президент Трамп примет решение, которое требуется принять", - сказал госсекретарь США.

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