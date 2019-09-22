В Триполи погибли более 90 бойцов правительственных отрядов из-за авиаударов армии Хафтара

КАИР, 22 сентября. /ТАСС/. Более 90 бойцов формирований Правительства национального согласия (ПНС премьера Фаиза Сараджа) Ливии погибли, 150 ранены в результате ударов ВВС Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Об этом заявил в воскресенье представитель ЛНА бригадный генерал Халед аль-Махджуб.

"Потери вооруженного ополчения в результате воздушных рейдов в Триполи превысили 90 погибших, 150 ранены, - приводит его слова телеканал Sky News Arabia. - В сражениях убиты несколько лидеров столичных формирований". По словам аль-Махджуба, удары наносятся по складам с оружием и боеприпасами. Он также утверждал, что в рядах правительственных формирований воюет турецкий спецназ.

С вечера субботы после длившегося неделю относительного затишья армия развернула масштабное - крупнейшее за текущий месяц - наступление с южных пригородов столицы. Ожесточенные бои идут в районах Салах-эд-Дин, Халлят-эль-Фурджан, Айн-Зара и военного лагеря Ярмук. Как сообщает новостной портал "Аль-Мутавассит" со ссылкой на пресс-службу ЛНА, ее подразделения в настоящее время продвигаются и в Эль-Азизии, отбив у противника несколько стратегических позиций. При этом отмечается, что в занятых районах, по которым ранее днем было нанесено несколько точечных ударов, военнослужащие находят тела иностранных наемников. "Мы находимся на важном этапе на пути к решающей битве с боевиками", - отметил аль-Махджуб.

4 апреля Хафтар объявил о начале операции в Триполи с целью ликвидации окопавшихся там террористических группировок. В свою очередь Сарадж отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне, а базирующиеся в столице формирования начали военную операцию "Вулкан гнева" против штурмующих сил ЛНА. Вооруженное противостояние привело к сотням погибших, тысячам беженцев, разрушениям ключевых инфраструктурных объектов.

В данный момент в Ливии действуют два органа исполнительной власти: признанное международным сообществом ПНС Сараджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, поддерживаемый ЛНА.