Оппозиция Венесуэлы направит делегацию на ГА ООН для давления на Каракас

КАРАКАС, 22 сентября. /ТАСС/. Противники президента Венесуэлы Николаса Мадуро намерены направить делегацию на 74-ю Генеральную Ассамблею ООН для проведения встреч с представителями поддерживающих их стран и "давления на диктатуру". Об этом в воскресенье сообщил лидер оппозиции Хуан Гуайдо.

"Мы сформировали делегацию, которая будет представлять наше правительство и всех венесуэльцев на следующей неделе на 74-й Генеральной Ассамблее ООН. Эта делегация уполномочена заключать соглашения с ведущими мировыми лидерами, чтобы усилить давление на диктатуру и поддержать народ Венесуэлы перед лицом серьезного кризиса в нашей стране", - написал он в Twitter.

По словам оппозиционера, повестка дня будет включать двусторонние встречи с другими делегациями, в том числе стран - участниц Группы Лимы и Международной контактной группы по Венесуэле. Делегацию противников Мадуро возглавит представитель Гуайдо в США Карлос Веккьо.

В пятницу газета Folha de S.Paulo сообщила, что Министерство иностранных дел Бразилии обратилось в ООН с просьбой аккредитовать представителей лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо в качестве членов делегации крупнейшей латиноамериканской республики на 74-й Генассамблее ООН. В бразильской заявке фигурируют имена представителей Гуайдо в США Карлоса Веккьо и во Франции Изадоры Гевары. В этом случае Бразилиа принимает на себя ответственность за любые заявления оппозиционеров Боливарианской Республики и их последствия, указывает издание.