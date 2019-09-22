Трамп рассмотрит возможность публикации содержания разговора с Зеленским

ВАШИНГТОН, 22 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье журналистам в Хьюстоне, что рассмотрит возможность публикации содержания его разговора в июле с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Мы определимся, как опубликовать то, о чем говорили, - приводит слова Трампа пресс-пул Белого дома. - У нас был отличный разговор".

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телекомпании АВС заявил, что содержание июльского телефонного разговора носит строго конфиденциальный характер, поэтому Госдепартамент не будет публиковать его стенограмму.

Как сообщила в пятницу со ссылкой на свои источники газета The Wall Street Journal, во время телефонного разговора в июле Трамп "примерно восемь раз" заявлял о том, что Зеленскому следует оказать содействие адвокату американского лидера Рудольфу Джулиани, который выступает за проведение на Украине разбирательства, связанного с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом и его сыном. Издание отметило, что Джулиани признал факт своих встреч в июне и августе с украинскими официальными лицами для обсуждения с ними этого вопроса. По мнению адвоката, Байден, будучи вице-президентом США, мог оказывать давление на Киев, чтобы прекратить расследование в отношении связанной с его сыном Хантером украинской газовой компании Burisma. Власти в Киеве заявили, что не уличили ни Джозефа Байдена, ни его сына в каких-либо преступлениях.