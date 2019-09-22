ТАСС, 22 сентября. Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен прибыл в Дамаск, где в понедельник намерен провести встречу с главой сирийского МИД Валидом Муаллемом. Об этом Педерсен написал в воскресенье на своей странице в Twitter.

"Рад снова быть в Дамаске. В прошлый раз я провел продуктивные встречи с министром иностранных дел Валидом Муаллемом. Считаю, что с тех пор я добился прогресса по вопросу Конституционного комитета. С нетерпением жду встречи с министром иностранных дел в понедельник", - указал он.

В последний раз Педерсен встречался с Муаллемом в Дамаске в июле для обсуждения состава Конституционного комитета.

18 сентября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что Конституционный комитет Сирии скоро начнет работу. 9 сентября спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД Михаил Богданов сообщил, что формирование Конституционного комитета Сирии должно быть завершено в сентябре. Об этих же сроках говорил и спецпосланник генерального секретаря ООН Гейр Педерсен.

Решение о создании этого органа для выработки рекомендаций по внесению поправок в конституцию республики было принято 31 января 2018 года в Сочи на Конгрессе сирийского национального диалога. По плану Стаффана де Мистуры, предшественника Педерсена, в комитет должны войти 150 человек (соответственно по 50 делегатов - от Дамаска, оппозиции и гражданских обществ). Каждая группа должна назначить по 15 экспертов для участия в заседаниях, которые будут проходить в Женеве за закрытыми дверями.

В новость были внесены изменения (21:40 мск) - добавлены подробности.