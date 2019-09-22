Макрон обсудит с партнерами из ФРГ и Британии иранскую сделку на полях ГА ООН

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Главная цель Франции на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН - не организация встречи президентов Ирана и США Хасана Роухани и Дональда Трампа, а общее снижение напряженности в Персидском заливе. Об этом заявил в воскресенье на брифинге министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Он отметил, что с августовского саммита "Большой семерки" ситуация развивается негативно: Тегеран перешел к третьему этапу отказа от обязательств, возложенных на него Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе, были совершены атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. "Встреча [президентов Ирана и США] - не главное, - сказал Ле Дриан. - Главное - понять, можем ли мы рассчитывать на деэскалацию в регионе. Именно это будет основным посылом [президента Франции] Эмманюэля Макрона на этой неделе".

Министр сообщил, что президент Франции на полях сессии ГА ООН в Нью-Йорке обсудит ситуацию вокруг иранской ядерной сделки с партнерами из Германии и Великобритании. "Мы рассчитываем, что Иран вернется к полному выполнению сделки, - подчеркнул Ле Дриан. - Сам президент на этой неделе обсудит эту тему с представителями Германии и Великобритании, потому что единство позиции "европейской тройки" очень важно".

Предложение Франции

Эмманюэль Макрон ранее высказывался за проведение встречи с участием президентов США Дональда Трампа и Ирана Хасана Роухани. Он предложил позволить Ирану реализовывать некоторые объемы нефти в обмен на ряд серьезных обязательств. В частности, рассматривалась возможность разрешить Тегерану продавать около 700 тыс. баррелей нефти в сутки, а также предоставить ему кредит в размере около $15 млрд.

Будущее иранской ядерной сделки оказалось под вопросом после одностороннего выхода США из соглашения 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций против Ирана в сфере нефтяного экспорта. В мае 2019 года Иран объявил о первом этапе приостановки части обязательств по ядерной сделке (объявил об остановке на 60 суток продаж обогащенного урана). В июле Тегеран перешел ко второму этапу приостановки (объявил об обогащении урана свыше 3,67%) и пообещал сокращать обязательства каждые 60 дней, если другие участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей.

6 сентября Иран объявил, что приступил к третьему этапу по сокращению обязательств в рамках ядерной сделки и отказался от ограничений исследовательской деятельности. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) 8 сентября сообщило, что власти Ирана проинформировали его о начале исследований и разработке новых центрифуг.

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