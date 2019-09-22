В Конгрессе могут начать процедуру импичмента, если Трамп оказывал давление на Зеленского

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. Демократы в Конгрессе США могут начать процедуру импичмента, если выяснится, что президент Дональд Трамп временно блокировал выделение военной помощи Украине в попытке вынудить президента этой страны Владимира Зеленского совершить неправомерные деяния. Об этом заявил в воскресенье в эфире телекомпании CNN й (демократ от штата Калифорния).

Ему задали вопрос, есть ли достаточные основания приступать к импичменту, если выяснится, что Трамп во время июльского телефонного разговора якобы оказывал давление на Зеленского с целью вынудить его расследовать деятельность бывшего вице-президента Джозефа Байдена и его сына на Украине. По мнению Шиффа, положение об импичменте заложено в американском законодательстве в качестве "не первого, а последнего средства, когда другие лекарства уже не помогают".

"Если президент [США] задерживает военную помощь и одновременно пытается запугать зарубежного лидера и заставить его сделать нечто неправомерное, например, отыскать компромат на претендента в президенты [США], то тогда это [импичмент] представляется единственным средством, эквивалентным тяжести содеянного зла", - сказал Шифф.

Портал Axios в воскресенье опубликовал выдержку из попавшего в его распоряжение письма спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния), которая обращалась к коллегам как Республиканской, так и Демократической партий. Письмо касалось неназванного сотрудника американской разведки, подавшего жалобу генеральному инспектору разведывательных служб Майклу Аткинсону из-за телефонного разговора президента США Дональда Трампа с зарубежным лидером.

"Если администрация [США] будет упорствовать и не давать разоблачителю раскрыть Конгрессу данные о возможном серьезном нарушении президентом своих конституционных обязанностей, то она [администрация] откроет новую главу беззакония, которая выведет нас на кардинально новый этап разбирательства", - написала Пелоси. По оценке портала и других американских СМИ, "кардинально новый этап разбирательства" - это прямой намек на процедуру импичмента, к которой спикер нижней палаты до сих пор относилась весьма сдержанно.

Разговор двух президентов

Как сообщила в пятницу со ссылкой на свои источники газета The Wall Street Journal, во время телефонного разговора в июле Трамп "примерно восемь раз" заявлял о том, что Зеленскому следует оказать содействие адвокату Трампа Рудольфу Джулиани, который выступает за проведение на Украине разбирательства, связанного с Байденом и его сыном. Издание отметило, что Джулиани признал факт своих встреч в июне и августе с украинскими официальными лицами для обсуждения с ними этого вопроса. По мнению адвоката, Байден, будучи вице-президентом США, мог оказывать давление на Киев, чтобы прекратить расследование в отношении связанной с его сыном Хантером украинской газовой компании Burisma. Власти в Киеве заявили, что не уличили ни Джозефа Байдена, ни его сына в каких-либо преступлениях.

Демократы в трех комитетах Палаты представителей Конгресса уже проводят расследование в связи с беседой президентов США и Украины. Они предполагают, что Трамп, а также Джулиани и другие лица из окружения американского лидера пытаются побудить Украину косвенно помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году.

Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих выборах. Он имеет наивысшие шансы на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии.

Детали процедуры импичмента

Импичмент предусматривает привлечение к ответственности федеральных служащих, в том числе президента США, обвиненных в "государственной измене, взяточничестве либо иных тяжких преступлениях и правонарушениях".

Процедура импичмента главы государства инициировалась в истории США трижды. Этими президентами были Эндрю Джонсон (в 1868 году) и Билл Клинтон (в 1998-1999 годах). Однако они были оправданы Сенатом. Ричард Никсон, занимавший пост главы государства в 1969-1974 годах, подал в отставку еще до начала сенатских слушаний.

"Исключительной прерогативой" формулировать и выдвигать обвинение обладает Палата представителей. Конгрессмены проводят голосование за то, чтобы передать вопрос на рассмотрение своего юридического комитета, где проводится расследование обвинений. Если есть основания, то готовится фактическое обвинительное заключение.

После утверждения комитетом документ направляется на рассмотрение Палаты представителей полного состава. Для его утверждения требуется простое большинство голосов, которое при сегодняшней расстановке сил законодатели Демократической партии США, находящейся на данном этапе в оппозиции, теоретически могут набрать.

В случае утверждения обвинения передаются в Сенат, где процедура превращается в судебный процесс. Палата представителей на нем фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют роль членов суда присяжных. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67).

По этой причине при сегодняшнем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически сводится к нулю. С начала текущего года республиканцы (по итогам ноябрьских промежуточных выборов) занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100.

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