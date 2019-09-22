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Генассамблея ООН - 2019
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Лавров и Помпео проведут встречу 27 сентября в штаб-квартире ООН

О повестке дня встречи сообщат позднее, заявила высокопоставленный представитель Госдепартамента США
Государственный секретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Государственный секретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© Антон Новодережкин/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. Встреча госсекретаря США Майкла Помпео и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова запланирована на ближайшую пятницу. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила в воскресенье высокопоставленный представитель Госдепартамента США, проводившая брифинг по встречам Помпео на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

"Встреча [с Лавровым] запланирована на пятницу на 10:30 в штаб-квартире ООН", - сообщила она, добавив, что о повестке дня встречи "будет сообщено позднее".

74-я сессия Генассамблеи ООН открылась в Нью-Йорке в минувший вторник. 24 сентября в рамках ГА начнутся ежегодные общие прения (также называемые общеполитической дискуссией). Как сообщается в пресс-релизе, опубликованном 20 сентября на сайте всемирной организации, ожидается участие 91 главы государства, 45 глав правительств и 44 министров. Российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияПомпео, Майкл (Майк)Генассамблея ООН - 2019
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